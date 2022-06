Governador Rodrigo Garcia cumprirá agenda em São Manuel no dia 2 de julho

Evento acontecerá na sede de campo do Clube Recreativo

Da Redação

O Governador do Estado Rodrigo Garcia, atendendo convite formulado através do prefeito Ricardo Salaro e do Dr. Fernando Capez, estará em São Manuel, no próximo dia 2 de julho, para ministrar uma palestra, que terá como tema: Gestão Municipalista- Municípios fortes e sua importância na economia do Estado.

O evento acontecerá na sede de campo do Clube Recreativo São Manuel, às 10 horas e as pessoas interessadas poderão comparecer ao evento.

Garcia é pré-candidato à reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Na última pesquisa do Datafolha, o atual governador é o 4° na preferência dos votos, com 6%, atrás de Fernando Haddad (29%), Márcio França (20%) e Tarcísio Freitas (10%).