Roteiro teatral produzido por aluna da Unesp Botucatu revebe prêmio nacional

Nesta edição, foram inscritos 85 roteiros de todo o Brasil

Da Redação

Um roteiro de teatro produzido por uma ex-aluna do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB) foi premiado no II Concurso Nacional de Dramaturgia Flávio Migliaccio. Nesta edição, foram inscritos 85 roteiros de todo o Brasil. Com o tema “O que esperar quando não se está esperando”, Michelli Montaño, bióloga especialista em reprodução assistida, ficou em terceiro lugar.

A história de Michelli no teatro começou no ano de 2002, quando ainda cursava Biologia no IBB. Ela ingressou no grupo de teatro do Instituto, juntamente com seu parceiro na época, Froébio, do curso de Nutrição. Ela conta que os dois escreviam os roteiros juntos e também atuavam nas peças com demais alunos. “O grupo foi crescendo, fomos fazendo mais peças e tudo foi tomando corpo. Depois que o Froébio se formou, continuamos o projeto com outros alunos, recebemos verba da Fundibio e participamos de eventos em outros câmpus da Unesp. Depois que eu me formei, o projeto continuou por uns bons anos e recebeu o nome de Grupo de Teatro Maria Inês”, explica.

Atualmente, Michelli trabalha com reprodução humana, com mulheres que tentam engravidar. E, seu roteiro premiado, trata exatamente sobre o tema e conta a história de uma mulher que deseja engravidar. “Além de ser engraçado, é emocionante. As pessoas que passam por esse processo se identificam e, quem não está dentro desse contexto, entende como funciona e ainda se diverte com a história”, descreve a bióloga.

Michelli ainda conta que a partir do roteiro o projeto se desdobrou. Ela e outros alunos do IBB, todos do grupo de teatro, criaram uma websérie sobre o assunto. Esse projeto está disponível no Youtube.

Sobre o prêmio e toda sua jornada no mundo do teatro, a roteirista finaliza: “Eu estou muito feliz e me empenhando para conseguir verba para tirar esse roteiro do papel. Claro que esse projeto tem muito do meu início na Unesp com o Froébio, que infelizmente hoje não está mais entre nós, mas que a todo momento esteve comigo durante o processo de escrita. Eu sinto que ele estava comigo, porque eu mantive toda a linguagem que a gente fazia juntos, então, tem muito dessa época no meu texto”.

A festa de premiação do concurso acontecerá em dezembro de 2022, no Teatro Solar de Botafogo, no Rio de Janeiro.

Para quem quiser conhecer a Websérie, basta acessar o link: https://www.youtube. com/playlist?list= PL0vKFsWRtN9SOrwmtPfT5dYWBWlwY 9WT-

Mais informações sobre o prêmio: https:// frankfurtproducoes.com/