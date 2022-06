Sarau junino reúne alunos de cursinhos gratuitos da Unesp

Cursinho ATENA ainda possui vagas remanescentes gratuitas

Da Redação

No último dia 14, aconteceu o Sarau Junino, promovido pelos alunos de São Manuel e Botucatu do cursinho Atena; um evento com o intuito de realizar ações culturais, distribuir kits de material escolar e promover a integração dos nossos alunos.

O Sarau realizado reuniu as turmas de São Manuel, Botucatu nos periodos noturno e matutino, no espaço da central de aulas 1 do Instituto de Biociencias de Botucatu, levando os estudantes a ocuparem o ambiente da universidade pública.

O Cursinho ATENA ainda possui vagas remanescentes gratuitas para os interessados em se preparar para os exames vestibulares, no período noturno em São Manuel e as inscrições ainda encontram-se abertas, segundo o diretor de Educação, Beto Saglietti.

O pré-requisito exigido é que o interessado tenha se imunizado com a 2ª dose da vacina contra a Covid-19.