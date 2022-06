Terminam amanhã inscrições para 100 mil vagas do Bolsa Trabalho

Programa oferece ainda curso de qualificação

Da Agência Brasil

Terminam amanhã (17) as inscrições para o programa Bolsa Trabalho do governo do estado de São Paulo. São cerca de 100 mil vagas para atender pessoas desempregadas com um auxílio de R$ 540, por até cinco meses. O programa oferece ainda curso de qualificação aos participantes.

Os selecionados vão desempenhar atividades em órgãos públicos por 4 horas por dia, 5 dias por semana. Para se inscrever, é preciso ter mais de 18 anos, ser morador do estado de São Paulo há pelo menos dois anos e ter renda familiar menor do que meio salário-mínimo por pessoa.

As inscrições podem ser feitas pela página da Bolsa do Povo, que reúne os programas de auxílio estaduais.