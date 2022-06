Avaré: vacinação contra Gripe e Covid será retomada na segunda-feira, 20

A vacinação contra a Covid-19 e a Gripe será retomada na segunda-feira, 20, em virtude do feriado municipal de Corpus Christi (dia 16) e do ponto facultativo nas repartições municipais na sexta-feira, 17.

A etapa contra a Covid disponibiliza a 4ª dose para profissionais da saúde e pessoas a partir de 50 anos. O intervalo para receber o reforço é de 4 meses, ressalta a Secretaria Municipal da Saúde.

A vacinação contra o coronavírus segue para todos os públicos acima de 5 anos.

A imunização contra a Covid-19 em Avaré acontece nos seguintes locais, dias e horários:

Centro de Saúde I: segunda a sexta das 8 às 16 horas;

Posto Brabância: segunda a sexta-feira das 8 às 16 horas;

Vera Cruz: segunda a sexta-feira, das 11 às e 15 horas.

Gripe

Caminhoneiros, integrantes da segurança e forças armadas recebem a vacina contra a Gripe (Influenza). Gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades e portadores de deficiência também estão aptos desde a fase anterior.

No caso de comorbidades, é preciso apresentar carta do médico com o CID ou receita das medicações utilizadas pelo paciente. A análise será feita pelo vacinador. A fase inclui ainda idosos a partir de 60 anos, profissionais da Saúde e da Educação e crianças (6 meses a menores de 5 anos).

Locais

A vacinação contra a Gripe acontece nos seguintes locais, dias e horários: