Câmara aprova meia-entrada em cinemas para pessoas com deficiência

Da Agência Câmara

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou proposta que garante meia-entrada para pessoas com deficiência em cinemas, teatros e eventos esportivos.

O benefício também se aplica ao acompanhante da pessoa impossibilitada de se locomover sem auxílio. O Projeto de Lei 1408/20, da deputada Celina Leão (PP-DF), prevê ainda que não haverá restrição de data e horário para uso do desconto.

“Assim como a meia-entrada para os estudantes estimulou a frequência dos jovens ao cinema, ao teatro, a museus, é de se esperar que o mesmo ocorra com as pessoas com deficiência. Além de ter um efeito multiplicador sobre o entretenimento”, sustentou a relatora da proposta, deputada Maria Rosas (Republicanos-SP).