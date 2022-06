Defesa Civil de São Manuel recebe viatura para ações de prevenção e combate a incêndio

Veículos são equipados com kit de combate a incêndio

Da Redação

O Governo do Estado de SP destinou à Defesa Civil de São Manuel um veículo picape Fiat Strada, dentro do programa de aparelhamento das Defesas Civis dos Municípios.

O presidente da Defesa Civil de São Manuel, Michael Alves, esteve representando o Município em evento realizado na tarde de terça-feira (14) no Palácio dos Bandeirantes, recebendo o novo veículo, que será de grande utilidade nas ações desenvolvidas pela Defesa Civil local.

Pelo programa, cada município receberá uma viatura, modelo picape 4×4 ou 4×2, equipadas com kit de combate a incêndio. Este equipamento é fundamental para este período do ano em que é desenvolvida a Operação Estiagem com o objetivo de combater os incêndios florestais.

O investimento total do programa será de aproximadamente R$ 76 milhões. Os itens distribuídos para as municipalidades foram adquiridos com investimentos diretos do Governo do Estado e recursos de emendas parlamentares.

A ação de equipar os municípios paulistas teve início em 2020, por meio de uma ação inédita da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo, conforme o Decreto nº 64.849/20.