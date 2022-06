Empresa do Grupo Caio é aprovada no Programa Rota 2030, de desenvolvimento do setor automotivo

Da Redação

A Inbrasp – Indústria Brasileira de Plásticos foi habilitada, em suas unidades matriz e filial, a participar do Programa Rota 2030, por meio do Programa A3 – Alavancagem de Alianças para o setor Automotivo, que investe milhões em inovação no setor. A notícia foi oficializada em reunião realizada na Inbrasp no início deste mês, com a presença de gestores das unidades e representantes do Senai Botucatu, uma das instituições que faz a gestão de recursos arrecadados com o programa.

Para se inscrever no Rota 2030, a empresa submete um projeto para avaliação, concorrendo com outras indústrias do segmento. Por atender às obrigatoriedades do Rota 2030 e fornecer peças em plástico de engenharia para grandes players do mercado como FIAT, Jeep, Scania, Volvo e MAN (Volkswagen Caminhões), a Inbrasp foi habilitada no tópico aumento de produtividade por meio das ferramentas Lean Manufacturing, gestão de riscos e digitalização.

“A Inbrasp concorreu nacionalmente com outros 78 projetos e é a única de nossa região a conquistar essa consultoria em duas de suas unidades fabris. São 1.200 horas de capacitação e consultoria, que totalizam 240 mil reais investidos por meio de recursos do Rota 2030 Hans On – Produtividade e Digitalização. É uma grande satisfação para a equipe do Senai participar desse importante passo para a evolução da Inbrasp”, explica Fábio Rocha, diretor do Senai Botucatu.

Gestores e colaboradores da Inbrasp receberão a consultoria de um time de profissionais especializados em Lean Manufacturing (manufatura enxuta) e gestão de risco, com metas de aumento de produtividade e combate a desperdícios como superprodução, tempo de espera, transporte, excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos. “É muito importante que todos nós, colaboradores da Inbrasp, possamos permanecer unidos e engajados para absorver e aplicar todo o conhecimento que teremos acesso nos próximos meses. Agradecemos ao Senai Botucatu pela parceria e compromisso com o aprendizado que tanto agrega para a indústria”, detalha Diego Teixeira, diretor da Inbrasp.

O que é o Programa Rota 2030

O Rota 2030 é um programa criado pelo governo federal para desenvolver o setor automotivo, com o objetivo de ampliar, gradualmente, a inclusão da indústria automotiva brasileira no mercado global, por meio da exportação de veículos e autopeças.

Uma das ações para angariar recursos que serão revertidos para o Programa é a isenção de imposto sobre a importação de autopeças. As empresas beneficiadas devem repassar 2% do valor importado para um programa de inovação. Os recursos arrecadados são geridos por instituições selecionadas pelo Governo Federal, com a finalidade de realizar ações de melhoria na cadeia automotiva. São elas: SENAI; Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii); Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) e a Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep).

Sobre a Inbrasp

A Inbrasp – Indústria Brasileira de Plásticos é uma das empresas do Grupo Caio, com mais de 10 anos de atividades. Tem como foco o fornecimento de peças plásticas automotivas para os segmentos agroindustrial, movimentação de terra, automobilístico, caminhões e ônibus. Tem foco no processo produtivo de alta tecnologia, com maquinário de última geração.

A produção utiliza os processos de manufatura de alta tecnologia, com equipamentos de última geração para Extrusão de Chapas, Termoformagem a Vácuo (Vaccum Forming), Injeção Termoplástica, Injeção RIM DCPD, Pintura e Colagem por Adesivos.

A empresa conquista ano a ano um patamar de destaque com a conquista de importantes premiações de qualidade e excelência. Possui importantes certificações como a ISO – 14001 – Sistema de Gestão Ambiental e IATF-16949 Gestão da Qualidade para Indústria.

Possui três unidades fabris: Matriz Botucatu, localizada próxima a outras empresas do Grupo Caio; Filial Botucatu, sediada no Distrito Industrial; e Filial Betim, em Minas Gerais. Atualmente conta com cerca de 650 profissionais em seu quadro de colaboradores.