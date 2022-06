Empresário retira 500 quilos de lixo do Vale do Aracatu em ação voluntária

Após a coleta, todos os objetos foram levados para o Ecoponto da Cohab 4

Da Redação

A cuesta de Botucatu continua a ser um dos principais pontos turísticos da região, com contato direto com a natureza. No entanto, o despejo de lixo e descarte de materiais recicláveis ou mesmo e que exijam correta destinação continuam em diversas áreas, como no Vale do Aracatu.

O empresário Luiz Rogério Peres realizou nesta semana, nova ação voluntária e retirou quase 500 quilos de lixos entre materiais de construção, televisores, móveis, garrafas, latas de alumínio, roupas e lixo doméstico. Segundo ele, o descarte ocorreu em diversos pontos da estrada que dá acesso ao Aracatu.

Após a coleta, todos os objetos foram levados para o Ecoponto instalado na Rua Major Nicolau Kuntz, na Cohab 4, que estava aberto ao público no feriado.

O descarte irregular de lixo e entulho pode gerar sanções como multa de R$ 600. Toda esta penalidade está descrita na Lei Municipal nº 6.057/2019 e denúncias podem ser feitas à Guarda Civil Municipal, pelo telefone 199.

Leia o que estabelece a Lei Municipal nº 6.057/2019

– Multa de R$ 600,00 (seiscentos reais) para quem jogar entulho ou quaisquer resíduos sólidos em áreas não autorizadas;

– Fica o infrator, ou a pessoa responsável pelo material descartado irregularmente, obrigado a proceder a sua retirada na mesma data da constatação, sob pena de pagamento da multa em dobro em caso de recusa ou descumprimento, sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e penais aplicáveis;

– Fica terminantemente proibido jogar lixo, entulhos e resíduos de qualquer espécie em áreas não edificadas, praças, jardins, áreas verdes, vias públicas urbanas e rurais, passeios públicos, canteiros centrais, bocas-de-lobo, valetas de escoamento, poços de visitas, bueiros e em outras partes do sistema de águas pluviais, bem como nos leitos e margens de córregos, rios e lagos, sob infração de R$600,00 (seiscentos reais) para pessoa física e R$ 3.000,00 (três mil reais) para pessoa jurídica.