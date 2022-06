Holanda anuncia compra de cinco aviões cargueiros da Embraer

Custo da compra é estima de 1 bilhão de euros



Da Agência Brasil

O Ministério da Defesa da Holanda confirmou ontem (16) que vai comprar cinco aviões cargueiros C-390M, fabricados pela Embraer. De acordo com o governo holandês, a primeira aeronave deve ser entregue em 2026.

O país é um dos integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O custo da compra é estima de 1 bilhão de euros.

Segundo comunicado do órgão, o avião da Embraer foi escolhido por apresentar vantagens operacionais e técnicas em relação à aeronave C-130J da Lockheed Martin, outro modelo usado com frequência por forças militares de diversos países.

Em nota, a Embraer comemorou o anúncio do governo holandês e declarou que está honrada com a decisão. “Reconhecendo que ainda há muito trabalho a ser feito nos próximos meses, estamos comprometidos com o sucesso desta nova fase de cooperação com o Ministério da Defesa da Holanda”, afirmou a empresa.