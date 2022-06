Rodrigo Tilico retorna à AAB como membro da comissão técnica do futsal

Da Redação

Nesta semana a Associação Atlética Botucatuense anunciou a contratação de Rodrigo Tilico na comissão técnica das equipes de futsal. Ele chega ao clube com o objetivo de reestruturar as categorias menores e colocar a AAB de volta nas competições e no caminho das vitórias.

Tilico, iniciou na AAB aos 10 anos de idade, formando toda a sua base nas categorias menores do clube. Aos 17 anos tornou-se profissional jogando por equipes como São Paulo, Palmeiras, Wimpro Guarulhos e após em 2002, teve proposta para o futsal italiano, permanecendo no país por 15 anos aproximadamente.

“Muito feliz e motivado por voltar aqui nesse desafio, quero buscar manter a nossa tradição em ter uma base de futsal forte, buscando vitórias em todas as competições que disputarmos. Vamos fazer um trabalho para trazer as crianças para o clube e formá-los para serem excelentes atletas”, disse.

O jogador sempre manteve a AAB no seu coração, onde nos períodos de férias, voltava ao Brasil e vestia camisa do Clube, atuando em competições como, Campeonato Paulista, Jogos Abertos, Regionais, Copa TV Tem, entre outras, conquistando sempre títulos para a veterana.

No currículo como técnico, já treinou crianças de 4 a 14 anos, equipes femininas e futsal adulto masculino, colecionando vitórias e títulos. Rodrigo Tilico se une a comissão técnica formada por Matheus Moraes, Ariel Pereira, Gegê e Luís Fernando.