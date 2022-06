Série C do Campeonato Botucatuense de Futebol prossegue neste domingo (19)

Serão quatro partidas a serem disputadas nos campos de Rubião Júnior e Heróis do Araguaia

A Série C do Campeonato Botucatuense de Futebol Amador tem mais uma rodada neste domingo, 19 de junho, com entrada franca ao público. Serão quatro partidas a serem disputadas nos campos de Rubião Júnior e Heróis do Araguaia.

Confira a tabela da Série C

Data – 19/06/22

Local: Complexo Esportivo Heróis do Araguaia

08h30 – Família 24 de Maio x Sorocabana FC

10h30 – Paraiso FC x Nordestinos FC

13h30 – Laranja Mecânica x Flamboyant FC

Local: Estádio Severino de Almeida – Rubião Junior

15h30 -SC Dinamite x 10 de Abril FC