Botucatu: novo distrito industrial deve receber 5 novas empresas

Negociações com as empresas encontram-se em estágio avançado

Em vias de ampliação de sua infraestrutura, o Distrito Industrial 4 de Botucatu prossegue com o trabalho de pavimentação de algumas ruas e, com isso, receber ao menos cinco novas empresas.

A informação foi dada pelo prefeito Mário Pardini, em sua página oficial. Segundo ele, as negociações com as empresas encontram-se em estágio avançado e depende de análises posteriores.

O Distrito 4 tem recebido sondagens de empreendimentos nos setores de metalurgia e de base, além de possibilitar a ampliação de outros já existentes.

Uma das empresas que tem investido na área é a LTM, produtora de chicotes elétricos que e ampliará suas dependências por meio da Danbru. Com isso, espera-se a geração de 80 novos empregos. O grupo já conta com 500 colaboradores.