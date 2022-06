Lençóis Paulista fixa nova tarifa de transporte público a R$ 2

Ônibus vão realizar o transporte todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados

Da Redação

O novo sistema de ônibus circular de Lençóis Paulista, com tarifa a R$ 2, entra em operação na próxima segunda-feira, 20 de junho, a partir das 5h.

Os ônibus vão realizar o transporte todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. O novo sistema também terá ampliação de duas linhas e uma de apoio e também dos horários de circulação durante a semana, além da disponibilização de novos horários aos domingos e feriados. Para saber as linhas e horários, acesse: www.lencoispaulista.sp.gov.br/transportepublico. Um arquivo no formato PDF será baixado no computador ou celular onde é possível fazer a consulta. Quem já utiliza o transporte público, a Prefeitura informa que os pontos foram mantidos os mesmos. Ajustes nas linhas e horários podem ser feitos de acordo com as sugestões dos usuários para o número de Whatsapp criado para essa finalidade (veja número abaixo no texto).

A redução do valor da passagem de R$ 3,50 para R$ 2, além da reestruturação das linhas, foi possível porque a Prefeitura de Lençóis Paulista mudou o sistema do transporte público de concessão para fretamento.

As gratuidades para os idosos que possuem o cartão e a meia passagem para os estudantes continuam valendo. Quem possui cartão do transporte atual com créditos também poderá continuar utilizando no novo sistema.

“Após análises e estudos realizados pela administração, avaliamos que o sistema de fretamento, além de reduzir bastante o valor da passagem, atenderia melhor as necessidades dos usuários na questão da logística, com ampliação de linhas e horários. A redução do gasto com transporte tem um pacto positivo no orçamento das famílias que utilizam o serviço, na rotina de estudantes. E é esse o projeto, o objetivo do nosso governo. Traçar políticas públicas que auxiliem aqueles que mais necessitam”, destacou o prefeito Anderson Prado na ocasião da licitação do transporte.

“A adoção do sistema de fretamento levou em conta dois pontos importantes. Em primeiro lugar, a possibilidade de reduzir o valor da passagem. Um segundo ponto foi a possibilidade da administração participar diretamente na logística do transporte público. E assim foi feito. O estabelecimento de novas linhas e ampliação dos horários, inclusive aos domingos e feriados, levou em consideração as demandas dos próprios usuários do serviço. Além disso, nós já estamos trabalhando em mecanismo para manter o diálogo constante com os usuários, para estar sempre em dia com as demandas, e para que o sistema opere sempre de forma otimizada”, reforçou o secretário de Planejamento e Urbanismo, Anderson Silva Buratto.

“Uma boa notícia para quem depende do transporte coletivo, principalmente trabalhadores e estudantes. Neste cenário de alta de preços em todo o país é um orgulho poder adotar mais uma política pública em favor de quem mais necessita”, enfatizou o prefeito em exercício, Manoel dos Santos Silva, o Manezinho.

O sistema de fretamento também é feito por meio de processo licitatório. A empresa vencedora foi a Grecco, com a menor proposta apresentada durante o processo de licitação, de R$ 5,40 por km. Pelo contrato, a empresa fica comprometida em disponibilizar 10 veículos para a realização do transporte diariamente, com um veículo de reserva nas mesmas condições e especificações dos que estão em operação, sistema de bilhetagem eletrônica e controle de quilometragem por GPS. Todos os veículos terão acessibilidade e a idade média da frota será de oito anos. Dessa forma, o investimento da Prefeitura será de até R$ 367 mil por mês, por 68 mil km.

“A empresa vai arrecadar a tarifa e a Prefeitura vai pagar a diferença entre o que foi arrecado e o que foi gasto. Ou seja, os valores arrecadados com a tarifa serão abatidos do valor mensal pago à empresa. Como o sistema é controlado por GPS, a Prefeitura fará o pagamento do que foi efetivamente rodado”, explicou o secretário de Suprimentos e Licitações, Luiz Fernando Campos.

De acordo com o secretário de Finanças, Júlio Antônio Gonçalves, já com a passagem ao custo de R$ 2, a estimativa de arrecadação é de cerca de R$ 82 mil por mês. “Nós estimamos que o investimento mensal com o transporte ficará na casa dos R$ 300 mil/ mensais. Mas com a melhoria do serviço, a expectativa é que também aumente o número de passageiros e, consequentemente, reduza o valor de contrapartida da Prefeitura”, completou.

ALTERAÇÃO

Houve alteração do ponto do restaurante Duas Irmãs para a Praça da Bíblia, nas linhas 6, 10 e 11. Por enquanto, todos os outros pontos foram mantidos os mesmos, para evitar problemas com os usuários.

SUGESTÕES POR WHATSAPP

A Prefeitura também vai disponibilizar um canal de Whatsapp para receber sugestões dos usuários. O objetivo é estar em dia com as demandas e corrigir possíveis problemas, além de efetuar alterações que melhor atendam a população. O número para contato é o 14-3269 7140, somente para mensagens por WhatsApp.