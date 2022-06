Projeto da Unesp Botucatu permite redução nos custos de Hemodiálise em cães

A partir de agora, tutores de cães portadores de doenças renais poderão se beneficiar com a isenção da cobrança do valor dos materiais de até três sessões de hemodiálise no Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu.

A isenção do valor dos materiais, que representa cerca de 60% do custo total de uma sessão de hemodiálise, é possível em razão dos recursos financeiros obtidos pelo Grupo de Pesquisa de Nefrologia e Urologia Veterinária da FMVZ por meio da aprovação de projetos de pesquisa pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo (Fapesp).

Para que receba o benefício, o animal precisa atender a certos critérios que permitam que ele integre uma pesquisa desenvolvida pela FMVZ, com apoio da Fapesp. “É importante esclarecer que não se trata de nenhum novo experimento feito com os animais. Os animais pacientes renais que puderem integrar o projeto não passarão por nenhum procedimento diferente dos utilizados em outros pacientes regulares do serviço de hemodiálise. Os animais não serão cobaias de nenhum novo procedimento ou medicamento”, explica a professora Priscylla Tatiana Okamoto, coordenadora do Centro de Diálise da FMVZ. “Apenas os resultados dos seus exames realizados durante a terapia, com a devida autorização dos tutores, serão tabulados e comparados com outros na mesma condição para as finalidades do estudo em desenvolvimento”.

A isenção da cobrança dos materiais utilizados nas três primeiras sessões de hemodiálise deve vigorar um período de aproximadamente um ano e meio, ou até que se complete o número de animais necessários ao estudo. “É uma possibilidade para que os animais que necessitam de hemodiálise possam passar por essas sessões a um custo significativamente menor”, destaca a professora Tatiana. “Além disso, os tutores e seus pets estarão colaborando, enquanto passam normalmente pela terapia, sem nenhum risco extra, com um levantamento de informações que a médio e longo prazo poderá auxiliar a melhorar o tratamento e o atendimento de outros animais com problemas renais”.

É importante ressaltar que os recursos advindos dos projetos de pesquisa aprovados pela Fapesp permitirão subsidiar o custo dos materiais por até três sessões por animal. Caso o animal necessite de mais sessões, o valor normal será cobrado na íntegra, incluindo o custo dos materiais. Os animais integrantes do projeto continuarão sendo acompanhados pelo HV normalmente, mesmo após a realização das sessões com isenção.

A hemodiálise é uma terapia conceituada, utilizada na Medicina Veterinária há mais de 50 anos. É utilizada para auxiliar no tratamento das doenças renais, para fornecer bem estar aos animais e aumentar sua longevidade sem perda da qualidade de vida. A FMVZ/Unesp é uma das universidades pioneiras no Brasil no oferecimento do serviço de hemodiálise veterinária.

Em 2014, a Faculdade criou um serviço regular de hemodiálise em animais, voltado para usuários do Hospital Veterinário e colaborando também para atividades de pesquisa e formação de novos profissionais.

Em 2020, a FMVZ tornou-se a primeira instituição universitária brasileira a oferecer entre seus serviços a Troca Plasmática Terapêutica (plasmaferese) para pequenos animais. Terapia extracorpórea, a plasmaferese remove elementos prejudiciais do plasma presentes em algumas afecções. Na Medicina Veterinária, onde sua utilização é recente, pode ser aplicada nos casos de doenças imunológicas primárias ou secundárias como lúpus eritematoso sistêmico, anemia hemolítica imunomediada, trombocitopenia imunomediada, Síndrome de Evans e miastenia gravis. Os procedimentos da terapia de troca de plasma são realizados pelo Serviço de Nefrologia e Urologia de Cães e Gatos da FMVZ.

O Grupo de Pesquisa de Nefrologia e Urologia Veterinária da FMVZ desenvolve estudos em hemodiálise, diálise peritoneal e Troca Plasmática Terapêutica, com a colaboração dos professores Alessandra Melchert, Maria Lúcia Gomes Lourenço, Antônio Carlos Paes e Regina Kiomi Takahira, além dos pós- graduandos da área de Nefrologia e Urologia de Cães e Gatos, Cardiologia de Pequenos Animais e residentes.