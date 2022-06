Servidores da Prefeitura de Bauru receberão R$ 1 mil de vale-alimentação

Impacto será de cerca de R$ 19,1 milhões neste ano, caso o projeto de lei seja aprovado

Da Redação

A prefeita de Bauru, Suéllen Rosim, assinou na quarta-feira (15) o projeto de lei que aumenta em 60% o vale-alimentação dos servidores municipais. O valor passará dos atuais $ 625,00 para R$ 1.000,00 por mês. O projeto de lei será enviado para a Câmara Municipal na segunda-feira (20), para ser lido na sessão ordinária no mesmo dia. A medida foi estudada nas Secretarias de Finanças e de Administração, levando em consideração o Orçamento e as projeções de despesas, e considerando ainda o momento desafiador da economia mundial, com pressão especialmente na alimentação das famílias.

O impacto será de cerca de R$ 19,1 milhões neste ano, caso o projeto de lei seja aprovado. A proposta antecipa reajustes que estavam previstos, inicialmente, para 2023 e 2024, considerando a necessidade de valorização dos servidores, especialmente aqueles que estão na base da grade salarial, uma vez que existem defasagens nos vencimentos de algumas categorias na prefeitura. A medida vai dar ainda um maior poder de compra aos servidores e suas famílias, e injetará recursos na economia do município.

Ainda neste ano, será iniciado estudo para a reformulação dos cargos e salários da prefeitura. Desta maneira, o reajuste permite uma valorização aos servidores até que este estudo seja concluído e analisado pela Prefeitura de Bauru.