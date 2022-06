Unesp de Botucatu realiza Dia da Graduação com debate na formação médica

O evento faz parte da grade curricular e todos os alunos deverão ser liberados

Da Redação

Depois de dois anos de dificuldades impostas pela pandemia, o “Dia da Graduação 2022” retornará em uma versão presencial, no dia 23 de junho, das 8 às 18 horas, na Central de Aulas da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/UNESP). O evento faz parte da grade curricular e todos os alunos deverão ser liberados para acompanharem as atividades. Docentes, médicos e pessoal técnico também estão sendo convidados a participar.

“Temos uma proposta que parte da necessidade de conhecimento, compartilhamento, convivência, retomada e engajamento para uma formação médica alinhada com o novo mundo que se apresenta. Nunca, como agora, percebemos de maneira tão intensa a importância do conhecimento e da ciência para o futuro médico e para a superação das dificuldades que compõem os complexos cenários nacional e internacional”, afirma o Professor Carlos Caramori, coordenador do NDE-Núcleo Docente Estruturante, organizador do evento.

A ideia é mostrar aos alunos e público geral os caminhos para o desenvolvimento pessoal e profissional na carreira médica e da saúde de modo a contribuir com a sociedade; além de oferecer uma visão crítica e madura, apontando elos importantes e possíveis da carreira para os futuros médicos, professores, pesquisadores e indivíduos.

A programação colocará em discussão os seguintes temas: impactos da educação, ensino e pesquisa na sociedade; gestão da Carreira do futuro médico (Academia e Setor Público); gestão da Carreira do futuro médico (Setor privado e Terceiro setor) e formação do Médico e os desafios da contemporaneidade.

A abertura oficial do evento está marcada para as 8 horas. Das 9 às 10h15 irá à discussão o tema “Impactos da Educação, ensino e pesquisa na sociedade”, tendo como palestrante o Dr. Júlio Henrique Rosa Croda, médico infectologista, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e um dos pesquisadores de maior relevância no combate à Covid-19 no Brasil. Logo em seguida, ocorrerá uma mesa redonda coordenada pelo Professor Carlos Caramori e que terá como debatedores Dr. Julio Croda, Mariana Meneses Lourenço e Cristiano M. Beserra.

O tema Gestão da Carreira Médica (Academia e Setor Público) será abordado das 10h45 às 12 horas. O Professor Doutor Antonio Luiz Caldas Júnior ministrará a palestra “Somos trabalhadores do SUS – Sistema Único de Saúde do Brasil”. Logo em seguida haverão atividades com plenária tendo como moderadora a Professora Doutora Cátia Regina Branco da Fonseca, além de Anna Laura de Paula Caixeta Coelho e Larissa Nascimento Farias.

Das 14h00 às 15h15 será a vez de discutir o tema Gestão da Carreira Médica (Setor Privado e Terceiro Setor). O convidado é o Professor Livre-Docente da FMB, Dr. Guilherme Antonio Moreira de Barros que ministrará a palestra “Da atividade liberal ao setor privado e outros pontos de vista”. Na sequência serão desenvolvidas atividades com a plenária tendo como moderador o Prof. Dr. Paulo José Fortes Villas Boas e participação de Cristiano Martins Beserra.

“Formação do médico e os desafios da contemporaneidade” será o último tema em discussão, das 15h45 às 17h00. O convidado é o médico William Fan que trará a palestra “A prática médica num mundo complexo”. Logo em seguida, nas atividades com a plenária, atuará como moderador o Prof. Dr. Pedro Luiz Toledo de Arruda Lourenção, com participação de Rigor Neubem.

A atividade de consolidação e encerramento do Dia da Graduação 2022 acontecerá das 17 às 18 horas. O evento é organizado pelo NDE – Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em Medicina, com apoio do Conselho de Curso de Graduação em Medicina da FMB. As inscrições poderão ser feitas no site da Faculdade de Medicina de Botucatu ou acessando o link https://tinyurl.com/2nr8ce64.

O Dia da Graduação do Curso de Medicina conta com canal oficial no Instagram através do https://instagram.com/diadagraduacaofmb/