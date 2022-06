Novo cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente pode ser considerada inconstitucional

Por Rafael Mattos dos Santos*

Com a aprovação da Emenda Constitucional n° 103/2019 em 13/11/2019, conhecida como reforma da Previdência, nosso sistema previdenciário sofreu profundas mudanças, a maioria delas desfavoráveis aos segurados do INSS.

Dentre os benefícios que sofreram mudanças, um deles foi a aposentadoria por invalidez, agora conhecida como aposentadoria por incapacidade permanente.

Antes da reforma da Previdência Social, um trabalhador que fosse acometido de alguma doença, a ponto de ficar totalmente impossibilitado de trabalhar de forma permanente, tinha direito à aposentadoria por invalidez, calculada em um coeficiente de 100% do período básico de cálculo.

Isso quer dizer que esse trabalhador recebia 100% da média de todos os salários de contribuição desde 07/1994, desconsiderados os 20% menores salários de contribuição.

Com a aprovação da EC n° 103/2019 – a reforma da Previdência – esse trabalhador, que em razão de uma doença não possa mais trabalhar de forma definitiva, receberá apenas um percentual de 60% da média, somando-se 2% para cada ano de contribuição após 15 anos de contribuição para as mulheres, ou após 20 anos de contribuição no caso dos homens.