Prefeitura de Avaré promove mutirão para identificar dificuldades de aprendizagem

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por meio das secretarias de Saúde e Educação, promoveu um mutirão para identificar falhas de aprendizagem entre alunos da Rede Municipal de Ensino.

As atividades que incluíram o Dia D de Combate à Dificuldade de Aprendizagem foram realizadas de 28 de maio a 4 de junho no Centro Pedagógico e Administrativo da Educação Especial (CPAEE).

Psicólogos, fonoaudiólogos e psicopedagogos participaram da ação, entre outros técnicos. O objetivo foi agilizar o diagnóstico, identificar a origem e apontar os caminhos para um tratamento efetivo, orientação ou acompanhamento.

Já a Secretaria Municipal da Saúde ressalta a necessidade do olhar no pós-contágio. “Além dos prejuízos à saúde dos pacientes contaminados, estamos falando de danos que podem envolver elementos psicológicos e fonoaudiológicos que impactam diretamente no aprendizado da criança. Por isso, profissionais das duas áreas estão juntos nesse mutirão para fazer o melhor por cada criança”, ressalta a pasta.

Próximos passos

Educação e Saúde identificaram 397 casos. Feita a triagem, o próximo passo será o atendimento em unidades básicas de saúde e na Educação, por meio do CPAEE, que agora conta com atendimentos em Psicopedagogia, Psicologia, Assistência Social e Fonoaudiologia.

Outras informações sobre o mutirão podem ser obtidas pelos telefones (14) 3733-4775 ou (14) 99873-4772.