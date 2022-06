Região do 24 de Maio deve receber nova pista de skate

Botucatu possui atualmente mais de dez pistas de skate

Da Redação

Demanda antiga da comunidade do 24 de Maio, um novo equipamento público de esportes e lazer deve ser entregue nas próximas semanas.

Conforme postagem do prefeito Mário Pardini, a nova pista de skate do bairro está em vias de finalização, em área entre as Ruas Daniel Antônio Nicolau, Leopoldina Pinheiro Cintra e Benedito Cabral.

Segundo o prefeito, a viabilização das rampas dá-se por meio de convênio com o governo do Estado. Já a iluminação e outras estruturas, como uma futura quadra de Basquete 3, serão com recursos municipais. O valor total da obra não foi informado.

Botucatu possui atualmente mais de dez pistas de skate espalhadas por diversas regiões. Tais equipamentos esportivos também são acompanhados por academias ao ar livre, como ocorre na Avenida Conde de Serra Negra, Jardim Planalto, na Praça da Juventude e na Cohab 1, além da tradicional pista na Cecap.