Rodovia terá desvio de tráfego devido a obras de duplicação

Da Redação

A Rodovia do Açúcar (SP-308) receberá um novo desvio do fluxo de veículos nesta segunda-feira (20). A intervenção é devida as obras de duplicação que estão sendo realizadas pela Concessionária Rodovias do Tietê.

O fluxo passará da pista norte (Piracicaba-Salto), para o trecho duplicado, canalizando o tráfego pela faixa 2 da pista. A intervenção é necessária para o andamento da duplicação da Rodovia do Açúcar. Além do desvio, será realizada a liberação do dispositivo de retorno do km 104+600, para acesso (local) ao Bairro Santa Rosa. Haverá também a liberação total do dispositivo de acesso e retorno do km 108+300.

A região receberá sinalização especial para alertar os usuários de acordo com as normas vigentes do DER/SP e operacionalizada pela empreiteira com fiscalização da equipe de engenharia, apoio da equipe de operação da concessionária e do Policiamento Militar Rodoviário. A Concessionária disponibilizará Painéis de Mensagem Variável (PMV) com informações sobre a alteração no fluxo de veículos em ambos os sentidos, instalados nos km 103 (pista norte) e 106 (pista sul) da SP-308.

A empresa solicita aos usuários máxima atenção a sinalização instalada e que trafeguem com a velocidade determinada no trecho em obras. Em casos de condições climáticas desfavoráveis os serviços serão reprogramados.