Bom Prato divulga cardápio do restaurante para a semana

Café da manhã é servido a partir das 7 horas e o almoço, as 10 horas

Da Redação

O Bom Prato Botucatu divulgou na segunda-feira, 20 de junho, o cardápio do restaurante para os próximos dias. Restaurante criado e mantido pelo governo do Estado oferece pratos a R$ 1 para atender a população de baixa renda.

Café da manhã é servido a partir das 7 horas e o almoço, as 10 horas. Atendimento é presencial, mediante protocolos sanitários. A unidade do Bom Prato em Botucatu fica no câmpus da Unesp em Rubião Júnior.

Confira o cardápio: