Botucatu receberá show que revisitará músicas de Chico Buarque e Vinícius de Moraes

Da Redação

O Sesi Botucatu receberá, na próxima sexta-feira, 24, a partir das 15h, o show musical infantil “Chico e Vinicius para Crianças”, espetáculo gratuito do Edital Extra de Cultura do Sesi-SP.

O musical, que é apresentado por Carlos Navas com acompanhamento de Paulo Miranda, faz um passeio lúdico pela beleza das canções de Vinícius de Moraes eternizadas na série “Arca de Noé”, dos anos 80, e pela obra que Chico Buarque dedicou às crianças. Cantando para os pequenos, já foi visto em palco por mais de 300 mil pessoas desde sua estreia, em 2004. Clássicos como “A Casa”, “O Pato”, “Ciranda da Bailarina” e “História de Uma Gata” são alguns dos pontos altos deste espetáculo alegre e interativo.

Carlos Navas tem 25 anos de carreira e dez discos lançados, dois dos quais infantis. “Algumas Canções da Arca” (2004) e “Canções de Faz de Conta” (2007). Nessa trajetória, lançou álbuns temáticos dedicados a Mario Reis e Custódio Mesquita. Em 2013, lança o DVD Ensaio, que registra sua passagem pelo programa homônimo, dirigido por Fernando Faro.

O acústico “Crimes de Amor” (2015/2017) é seu décimo álbum e mereceu elogios unânimes da crítica. Em 2016, regrava em voz e piano “O Chamado”, hit de Marina Lima (em parceria com Giovanni Bizzotto), que se torna seu primeiro single exclusivamente digital. É convidado pelo músico Guga Stroeter no ano seguinte para ser a voz do espetáculo em Tributo aos 30 anos do quinteto de Jazz Nouvelle Cuisine.

Reservas de ingressos

A entrada para a atração cultural no Sesi Botucatu é gratuita, porém é preciso fazer a reserva prévia de ingressos através do seguinte link:

https://www.sesisp.org.br/ evento/89939114-37eb-45a0- a852-cd897b79171f/carlos-navas