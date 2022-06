Carro pega fogo após pane na bateria

Veículo estava estacionado no recinto quando as chamas começaram

Da Redação

Um Volkswagen Gol ficou destruído após ser consumido pelo fogo após pane elétrica em sua bateria. O fato ocorreu na madrugada de 16 de junho, no recinto Mário Covas, em São Manuel.

O veículo estava estacionado no recinto quando as chamas começaram a tomar conta do motor e se espalharam pelo interior do mesmo.

A Defesa Civil de São Manuel foi acionada e, com auxílio de um caminhão-pipa puderam extinguir o fogo. Motorista do carro não se feriu.