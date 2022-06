Concessionária apresenta projeto de marginais da Castelinho

Obra prevê a implantação de 4 quilômetros de vias marginais a rodovia

Da Redação

A Concessionária Rodovias do Tietê, empresa que administra rodovias em Botucatu, esteve no Gabinete do Prefeito Mário Pardini nesta segunda-feira, 20, para apresentar o projeto de construção das marginais da Rodovia João Hypolito Martins, a Castelinho.

De acordo com o projeto, a obra prevê a implantação de 4 quilômetros de vias marginais a rodovia, sendo 2 quilômetros em cada sentido, entre o trecho do Shopping Botucatu e a rotatória da Avenida Pedretti Neto. Além da nova via, está prevista a instalação de dois novos viadutos, além de calçamento e equipamentos que promoverão mais segurança aos motoristas e pedestres que transitam pela região.

Além da Concessionária, atuarão nesta obra a Prefeitura em conjunto com a CPFL, fazendo a alteração dos postes de luz e também do sistema de abastecimento de energia do bairro Marajoara.

“Esta é uma luta que começamos em 2018 e que valeu a pena. Foram várias idas à Artesp, reuniões em São Paulo, que cobramos a melhoria e hoje pudemos conhecer os investimentos que a Botucatu vai receber. Esta região ganhou muito empreendimentos imobiliários nos últimos anos e precisamos melhorar as condições viárias para garantir a segurança da população”, destacou o Prefeito Mário Pardini.

Em reunião no gabinete do Prefeito, a equipe da Rodovias do Tietê apresentou e discutiu os detalhes finais do projeto, inclusive com a equipe gestora da CPFL de Botucatu, recolheu assinatura para o cronograma de obras e apresentou os prazos de execução. Conforme o projeto apresentado à Prefeitura, a obra deve ser realizada em dois anos, começando no segundo semestre de 2022, e está orçada em R$ 25 milhões na primeira etapa.