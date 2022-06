Instrutor da SWAT ministrará curso aberto em Botucatu

Eventos são abertos ao público

Da Redação

O delegado Maurício Freire, Classe Especial, o único não americano credenciado como Instrutor da SWAT do Departamento de Polícia de Miami – MPD, vai ministrar treinamento e palestra em Botucatu nos próximos dias 23 e 24. Os eventos são abertos ao público.

Na quinta-feira, o Delegado apresenta o treinamento Defenser – defesa pessoal para mulheres – no Centro Inclusão, na quinta (23), às 19 horas. Aberto ao público.

Na sexta-feira, dia 24, Dr. Maurício Freire participa de um evento sobre Segurança Jurídica para Agentes de Segurança e CACs, na Unicesumar, a partir das 15 horas. Entrada livre.

Mauricio Freire também vai participar da gravação de Podcasts e entrevistas em veículos de Comunicação da Cidade.

A visita é promovida pelo Conselho Federal Parlamentar – Ministério da Justiça, com apoio da Prefeitura Municipal, OAB Mulher, OSC Renascer, Conselho das Mulheres, Promotoras Legais Populares, Conselho de Igualdade Racial, Grupo Tatical e Unicesumar.

Sobre Mauricio Freire – iniciou nos quadros da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo como Investigador de Polícia no ano de 1.977. Bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Guarulhos, e prestou concurso para ingressar na carreira de Delegado de Polícia no ano de 1.981, obtendo aprovação e cursando a Academia de Polícia do Estado de São Paulo em 1.982.

Nomeado Delegado de Polícia, continuou prestando serviços no DEGRAN – Seccional do ABCD, e foi Delegado Geral de Polícia e Presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil – CONCPC.

Atualmente é Delegado de Polícia da Divisão de Operações Especiais – DOE do DEIC, professor de Armamento e Tiro da Academia de Polícia de São Paulo. É professor convidado da Escola Superior de Polícia Civil do Estado do Paraná.

Mauricio Freire, tem Medalha do Atirador, pela FPTA, Diploma de Campeão de Tiro ao Alvo em 1.987, conferido pelo Clube de Regatas Tietê; Diploma de Amigo Emérito do 2º Batalhão de Polícia do Exército, em 15 de dezembro de 1.989, como reconhecimento à cooperação prestada àquela Unidade; diploma do Grupo de Ações Táticas Especiais – GATE, em reconhecimento por méritos e relevantes serviços prestados ao Grupo em 20 de Abril de 1.990. Possui, ainda, Diploma de Colaborador Emérito do Exército, em reconhecimento aos serviços prestados ao Exército Brasileiro em 25 de agosto de 1.992 e Título de Membro Honorário da Força Aérea Brasileira, pelos bons serviços prestados a FAB, em 30 de outubro de 1.992 – Base Aérea de Curitiba.