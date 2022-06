Professor Adriano Dias recebe título de Livre-Docente da Unesp Botucatu

Adriano Dias é fonoaudiólogo graduado pela Faculdade de Medicina da USP

Da Redação

A Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista – campus de Botucatu (FMB/UNESP) conta com mais um Livre-Docente em Epidemiologia. O título foi conquistado pelo Professor Assistente Doutor e atual chefe do Departamento de Saúde Pública, Adriano Dias, após ser aprovado em concurso público, iniciado no domingo (12) e concluído nesta terça-feira (14). O docente atuará na disciplina de Epidemiologia e Saúde Coletiva.

O processo teve início no domingo, 12, com o sorteio do ponto para a prova didática. Na segunda 13, aconteceu a instalação da bancada examinadora composta pela Professora Associada Maria Cristina Pereira Lima (FMB/UNESP); pela Professora Associada aposentada Tania Ruiz (FMB/UNESP); pelo Professor Titular Juan Ramon Lacalle Remigio (Universidad de Sevilla/Espanha); pelo Professor Titular Ricardo Carlos Cordeiro (Unicamp) e Professor Titular Juan Gómez Salgado (Universidad de Huelva/Espanha).

Na sequência foi realizada a prova didática, seguida pela prova escrita, julgamento do memorial e leitura da prova escrita. Já nesta quarta, Dias defendeu a tese intitulada “Afastamentos e readaptação do trabalho de servidores públicos estatutários: uma série temporal do adoecimento em uma universidade pública do estado de São Paulo”.

“Apesar dos trabalhadores universitários serem vistos como privilegiados, com melhores condições de trabalho e com nível intelectual mais alto, estão sujeitos a agravamentos de saúde tão sérios ou até piores do que os trabalhadores em geral. Na verdade são trabalhadores como os demais”, avalia Dias.

O novo Livre-Docente da FMB diz que a aprovação no concurso é ao mesmo tempo um marco formal e ao mesmo tempo pessoal. “Trata-se de um processo cansativo mas que autentica que sua carreira é sólida e atesta que você é um professor universitário ao nível que precisa estar”.

Dias agradeceu e dedicou a conquista a todos que contribuíram com sua trajetória acadêmica. Visivelmente emocionado disse que o tempo em que se dedicou à obtenção do novo título foi marcado por muitas renúncias. “Isso tem mais a ver com as renúncias da vida do que propriamente com as renúncias dentro do processo do concurso. O processo do concurso é muito valioso e te traz um feedback positivo. Mas as renúncias da vida tem a ver com todo esse processo de adoecimento, de medo de adoecer e de uma forma pública de se gerir essa questão. Nós temos uma condição política no país que só traz piora a condição das pessoas”, emendou.

Regimento

A obtenção do título de livre-docente pela Unesp pressupõe maturidade acadêmica conquistada após a obtenção do título de Doutor, especialmente mediante atividades de ensino na graduação e pós-graduação stricto sensu, recomendado pela Capes, de pesquisa e de extensão.

O Concurso para obtenção de título de Livre-Docente é regido, predominantemente, pela Resolução Unesp nº 27/2009. Poderão inscrever-se em concurso para obtenção do título de Livre-Docente na Unesp somente portadores de título de Doutor, obtido ou reconhecido em Programa de Pós-Graduação recomendado pela Capes, que tenha sido conferido pelo menos seis anos antes da data de inscrição. Além do título de Doutor, o candidato deverá atender às exigências estabelecidas na Resolução Unesp nº 27/2009, alterada pela Resolução Unesp nº 42/2016.

Trajetória

Adriano Dias é fonoaudiólogo graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (1994), Mestre em Saúde Coletiva pela Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP (2004) e Doutor em Saúde Coletiva, com concentração em Epidemiologia pela Faculdade de Ciências Médicas-UNICAMP (2007). É pós-doutorado em Saúde e Trabalho pela Universidad de Huelva, Espanha (2018) e em Bioestatística pela Universidade de Sevilla (2019).