Bauru: vacina da Influenza será liberada para toda a população a partir desta quarta-feira

A aplicação da vacina acontece sem agendamento

Da Redação

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, informa que a partir desta quarta-feira (22) a aplicação da vacina da Influenza será liberada a toda a população do município interessada em receber o imunizante. Podem tomar a vacina todas as pessoas com 6 meses de idade ou mais.

A aplicação será nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), de segunda a sexta-feira das 8h às 16h30 nas unidades que fecham às 17h, e das 8h às 18h nas unidades que fecham às 19h – UBSs do Jardim Godoy, Independência, Geisel, Mary Dota, Redentor, e USFs do Santa Edwirges e Vila Dutra.

A aplicação da vacina acontece sem agendamento. A pessoa deve procurar uma unidade de saúde e apresentar RG, CPF e comprovante de residência. A liberação para aplicação da vacina em toda a população foi dada pela Secretaria de Estado da Saúde aos municípios.

Até esta terça-feira (21), a vacinação segue para os públicos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, que são os idosos com 60 anos ou mais, crianças com mais de 6 meses e menos de 5 anos, profissionais da saúde, gestantes e puérperas, pessoas com comorbidade, professores, forças de segurança e salvamento – como policiais e bombeiros, funcionários do sistema prisional, indígenas, caminhoneiros e profissionais do transporte coletivo urbano e rodoviário. A aplicação da vacina da gripe – Influenza é realizada anualmente, em dose única, para reduzir as chances de casos graves e óbitos.

Para as crianças com mais de 6 meses e menos de 5 anos, e para os profissionais da saúde, também está sendo aplicada a vacina do Sarampo. As pessoas que estiverem com alguma dose da vacina da Covid-19 pendente podem receber esta vacina e a vacina da Influenza no mesmo dia, se assim desejarem.

COBERTURA

Até a última semana, Bauru aplicou 71.573 doses da vacina da Influenza. Deste total, 38.372 doses foram aplicadas em idosos, uma cobertura de 57% do público estimado com 60 anos ou mais no município. Para os profissionais da saúde, foram aplicadas 12.435 doses, uma cobertura de 60% deste público, enquanto 6.508 doses foram aplicadas em crianças entre 6 meses e 5 anos, com 31% de cobertura para este público. As demais doses foram aplicadas nos outros públicos prioritários em Bauru.