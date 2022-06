Clima frio aumenta risco de lesões em atividades físicas

Problemas mais comuns deste período do ano são as distensões e os estiramentos nos músculos

Da Redação

Com a chegada do clima frio, a prática de exercícios físicos se torna mais desafiadora: o corpo exige mais do nosso metabolismo para se manter aquecido e o enrijecimento da musculatura tende a aumentar. Contudo, manter a movimentação e realizar aquecimentos antes de iniciar atividades esportivas é imprescindível para evitar o risco de lesões musculares.

De acordo com a educadora física Audrei Fortunato Miquelote, os problemas mais comuns deste período do ano são as distensões e os estiramentos nos músculos, principalmente nos membros inferiores (coxas, pernas, tornozelos e pés). “No outono e no inverno, aquecer o corpo torna-se ainda mais importante, já que demoramos para atingir a flexibilidade necessária para a amplitude ideal dos movimentos quando estamos em temperaturas baixas”, orienta.

A acadêmica destaca que a frequência cardiorrespiratória ganha ritmo durante os aquecimentos, o que estimula a circulação do sangue e prepara a musculatura para atividades intensas. “Para saber o momento ideal para iniciar os exercícios, basta observar se a respiração e os batimentos do coração. Se estiverem mais altos quando comparados ao período de repouso, então podemos começar”, explica a docente. “A preparação deve ser gradativa, para não exigir muito do corpo frio e evitar as chances de lesões e afastamentos”, continua.

Para aquecer o corpo, basta separar 10 minutos antes de realizar qualquer esporte. O hábito é capaz de aumentar a mobilidade articular e a velocidade na liberação de energia no organismo, além de proporcionar a troca de oxigênio na hemoglobina e acelerar os impulsos nervosos, que facilitam a movimentação. “Essa etapa é imprescindível para conquistar resultados sem danos para a saúde”, completa Miquelote.

Para as pessoas que não se exercitam com frequência, a professora alerta que é preciso estar atento a fatores como o condicionamento físico antes de realizar atividades esporádicas, como em partidas de futebol ou caminhadas no final de semana. “É recomendado conversar com um profissional de Educação Física antes de iniciar essas atividades e, no clima frio ou em áreas abertas, com corrente de vento, importante se proteger com agasalhos para o conforto térmico”, finaliza.