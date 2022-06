Homem mata 3 durante ataque a ônibus em Piracicaba

Suspeito foi preso e ainda não se sabe o motivo do crime

Do G1

Um homem esfaqueou e matou 3 pessoas dentro de um ônibus do transporte coletivo no Centro de Piracicaba na tarde de hoje (21/06). Outras três pessoas feridas foram socorridas com vida.

O suspeito foi preso e ainda não se sabe o motivo do crime. As informações são da Polícia Militar.

O ataque ocorreu quando o coletivo estava na Avenida Armando de Salles de Oliveira, no cruzamento com a Rua Regente Feijó, nas proximidades do Terminal Urbano da cidade.

Imagens que circulam em redes sociais mostram o homem realizando os ataques e PMs chegando ao local para tentar impedir o ataque.

O trecho foi interditado e as vítimas foram atendidas pelo Samu. Polícias Militar e Civil estão no local, que é sobrevoado pelo Helicóptero Águia.