Polícia apreende mais de 1800 porções de entorpecentes em Botucatu

Fato ocorreu em um dos blocos do Conjunto Habitacional da CDHU, na Vila Jardim

Da Redação

A Polícia Militar deflagrou mais uma ação contra o tráfico de entorpecentes em Botucatu, na noite desta segunda-feira, 20 de junho, resultando na prisão de um homem. O fato ocorreu em um dos blocos do Conjunto Habitacional da CDHU, na Vila Jardim.

Consta em boletim que uma denúncia anônima apontou para a ocorrência de tráfico no residencial. Com a informação sobre autoria do crime, policiais se deslocaram até a região e, em vistoria no apartamento relatado, foram encontrados diversos tipos de entorpecentes.

No espaço foram apreendidas 492 porções de crack, 621 eppendorfs de cocaína, 1148 porções de maconha. Também estava em poder do acusado, um rádio comunicador e mais a quantia de R$ 1.824 em espécie.

Autor do tráfico, drogas e objetos apresentados no plantão policial, onde foi ratificada a voz de prisão em flagrante.