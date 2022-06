Sessão da Câmara sem projetos, mas com 15 requerimentos e moções

Da Redação

Sem projetos na Ordem do Dia, a sessão ordinária de 20 de junho contou com as fases do Pequeno e Grande Expediente.

No Pequeno Expediente, dedicado para leitura de correspondências recebidas, de projetos que deram entrada na Casa e de proposituras de autoria dos vereadores, foram aprovados 15 requerimentos, quatro moções e um voto de pesar. Ainda foram encaminhadas duas indicações, que não exigem aprovação plenária.

Já no Grande Expediente, quando os parlamentares podem falar de maneira livre na tribuna, discursaram os vereadores Lelo Pagani (PSDB), Palhinha (União), Silvio (Republicanos), Abelardo (Republicanos), Alessandra Lucchesi (PSDB), Cula (PSDB), Cláudia Gabriel (União), Marcelo Sleiman (União) e Sargento Laudo (PSDB).

A sessão terminou por volta das 21h30. Todas as proposituras que passaram pelo plenário encontram-se disponíveis no site e no aplicativo da Câmara.