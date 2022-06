Botucatu sedia workshop sobre tecnologia de aplicação com drones de pulverização

Evento contará com palestras e discussões sobre temas de grande relevância ao mercado

Da Redação

A AgroEfetiva, empresa fundada por egressos da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Unesp, câmpus de Botucatu, e a Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (Fepaf), com o apoio da CropLife Brasil, organizarão nos dias 1º e 2 de setembro de 2022 o Workshop Entendendo a tecnologia de aplicação: drones de pulverização.

O evento será realizado no centro de eventos Areté, em Botucatu, contando com palestras e discussões sobre temas de grande relevância ao mercado de drones para pulverização. Entre outros temas, serão destaque no Workshop: formulações, adjuvantes e misturas para drones; calibração e faixa de deposição dos drones; mapeamento para aplicações com drones; pontas de pulverização, equipamentos e acessórios para drones de aplicação; aplicação de produtos biológicos com drones; qualidade de aplicação e risco de deriva nas aplicações com drones; os drones nas bulas dos defensivos e a legislação do setor; o mercado de drones para aplicação; aplicação terceirizada com drones; o programa CAS – Drones: certificação de boas práticas nas aplicações com drones.

Caso as condições meteorológicas permitam, no dia 2 de setembro, no período da manhã haverá um espaço para que os patrocinadores realizem demonstrações de drones e acessórios a campo, com possibilidade de voos e aplicações reais, na Fazenda Experimental Lageado, da FCA, em Botucatu/SP.

Mais informações e inscrições em: http://fepaf.org.br/Cont_Default.aspx?curso=1638