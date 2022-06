Embraer inaugura expansão de seu Centro de Serviços

Centro de Serviços de Sorocaba possui nove certificações de agências nacionais e internacionais

Da Redação

A Embraer realizou na terça-feira, 21 de junho, a inauguração dos novos hangares do Centro de Serviços de Sorocaba, no interior de São Paulo, dobrando sua área útil de 20 mil m² para 40 mil m². A unidade, que completou oito anos de operação em março de 2022, passa a contar com quatro hangares, sendo três deles dedicados a serviços de manutenção, reparo e revisão de componentes (MRO, na sigla em inglês) e um para suporte à operação de base fixa (Fixed Base Operator – FBO, na sigla em inglês).

“Há um grande crescimento do segmento de aviação executiva no Brasil e vemos grandes oportunidades para o setor de serviços nos próximos anos, em linha com o nosso plano de crescimento tanto da unidade de negócios de serviços e suporte quanto da própria Embraer”, disse Johann Bordais, Presidente e CEO da Embraer Serviços e Suporte. “Este investimento reitera o compromisso da Embraer em servir aos seus clientes de forma mais abrangente e com um suporte cada vez melhor.”

A Embraer Sorocaba conta com um portfólio completo de serviços para manutenção, reformas de interior, hangaragem, atendimentos aeroportuários, assistência em escala e preservação de aeronaves, além de oficinas homologadas para diversos componentes aeronáuticos. Destaca-se também a capacidade do Centro de Serviços de Sorocaba para realizar modificações de aeronaves, como as conversões de jatos Legacy 450 em Praetor 500.

“O aumento da nossa capacidade em Sorocaba nos coloca em posição de atender tanto a demanda atual quanto futura, não somente para o segmento de jatos executivos, mas também para clientes das aviações comercial e de defesa”, disse Frank Stevens, Vice-Presidente Global de MRO da Embraer Serviços & Suporte. “A expansão da rede de serviços de manutenção própria está alinhada também com objetivos estratégicos da Embraer, como ganhos de eficiência e maior sinergia de recursos.”

“Para o Centros de Serviços Brasil, essa expansão vem ao encontro dos anseios dos clientes de nossa região para uma maior disponibilidade de atendimento, fomentando ainda a busca de uma experiência diferenciada durante as manutenções, da mesma forma que os recentes quatro anos de reconhecimento consecutivos como o melhor FBO do Brasil”, disse Everton Vicente, Diretor MRO & FBO Brasil, em referência à recente pesquisa FBO Survey 2022 da revista especializada AIN, dos Estados Unidos. O FBO conta com salas VIP e de conferência, além de espaço exclusivo para estoque de comissaria das aeronaves, lounge e recepção.

O Centro de Serviços de Sorocaba possui nove certificações de agências nacionais e internacionais, como a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), do Brasil, quanto das agências norte americana Administração Federal de Aviação (FAA) e a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA), atendendo ao portifólio completo dos jatos produzidos pela Embraer nos segmentos de aviação executiva, comercial, defesa e segurança.