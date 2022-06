Fatec divulga resultado do recurso de isenção e redução da taxa para vestibular

O valor integral da taxa é de R$ 91

Da Redação

O resultado do recurso para as solicitações de isenção e redução de 50% na taxa de inscrição do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) já pode ser consultado no site do Vestibular. Quem recebeu o benefício deve realizar a inscrição até as 15 horas do dia 28 de junho, pela internet. O valor integral da taxa é de R$ 91.

Caso o candidato não tenha acesso a computador e internet, as Fatecs de todo o Estado disponibilizarão os equipamentos para que seja realizada a inscrição. O interessado deve entrar em contato com a unidade para saber datas e horários disponíveis, antes de ir ao local.

Para concorrer a uma vaga no processo seletivo do segundo semestre de 2022, os interessados devem ter concluído o Ensino Médio regular ou equivalente, comprovando a conclusão até a data da matrícula.

Vestibular

O Vestibular oferece 17.615 vagas, distribuídas entre as 75 unidades no Estado de São Paulo. São mais de 80 cursos superiores de tecnologia. Dois cursos inéditos estão disponíveis: Defesa Cibernética – 40 vagas no período noturno, na Fatec Jundiaí; e Design de Moda – 40 vagas no período da manhã, na Fatec Americana;

Outra novidade: Desenvolvimento de Software Multiplataforma – lançado em 2021, e disponibilizado em 12 unidades – passa a ser oferecido pelas Fatecs Itaquera (Capital) e Matão, com 40 vagas em cada.

Informações sobre os pré-requisitos das vagas e orientações para realizar a inscrição podem ser acessadas aqui ou no site do Vestibular.

O cronograma completo do Vestibular das Fatecs do segundo semestre de 2022 pode ser consultado aqui.