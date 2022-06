Iniciativa disponibiliza 50 jogos de tabuleiro para comunidade da sul de Botucatu

Ideia é de que através dessa atividade lúdica, o projeto promova ainda mais interação

Da Redação

Uma parceria inédita entre o movimento Joga Cuesta, que reúne amantes de jogos de tabuleiros modernos, e o projeto Bem Te Vi, que atende adolescentes do setor sul de Botucatu, disponibiliza uma estante com 50 títulos de jogos para toda a comunidade se divertir.

A estante de jogos foi instalada na sede do projeto Bem Te Vi – Rua Jornalista Pedro Chiaradia, n° 1620, no Jardim Santa Mônica – e poderá ser acessada todas as quintas-feiras, das 10h às 16h.

“Estamos discutindo várias ideias, novos formatos e ações possíveis para o Joga Cuesta na cidade, sendo a Estante de Jogos no Bem Te Vi a primeira delas a ser implementada. O projeto Bem Te Vi trouxe a proposta, que foi prontamente aceita pela equipe Joga Cuesta, afinal vai de encontro com nossa missão: levar jogos de tabuleiro para todos os cantos, sem nenhuma restrição de idade ou classe social”, comentou Robert Coelho, que hoje trabalha desenvolvendo novos jogos de tabuleiro.

Todos no projeto Bem Te Vi, da gestão aos adolescentes que frequentam, estão animados com a parceria. “Os jogos de tabuleiro modernos são uma excelente maneira de promover interações entre os jovens, além das diversas habilidades cognitivas e sociais que são estimuladas e desenvolvidas em cada jogo, como o pensamento lógico, compreensão de regras, estratégias de cooperação e competição, além de aprender a lidar com vitórias e derrotas”, destacou o coordenador do projeto Bem Te Vi Cultural, Pedro Barroca.

A ideia é de que através dessa atividade lúdica, o projeto Bem Te Vi promova ainda mais interação entre os jovens participantes e, futuramente, organizar oficinas de estudo de dinâmicas e elaboração de jogos de tabuleiro.

Serviço – Estante Joga Cuesta – 50 Jogos para se divertir

Quintas-feiras, das 10h às 16h

Local: Sede do Bem Te Vi – Rua Jornalista Pedro Chiaradia, n° 1620