Pesquisa PoderData mostra crescimento de Lula, ex-presidente ficaria perto de vencer no 1º turno

Uma vitória direta em 2 de outubro exige ao menos 50% mais um dos votos válidos

Da Rede Brasil Atual

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está a um ponto de vencer no primeiro turno, segundo pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira (22). O cenário de liderança do petista é estável, mas a oscilação positiva de um ponto dentro da margem de erro mostra Lula com 44% das intenções de voto, enquanto os outros candidatos somam 45%.

Uma vitória direta em 2 de outubro exige ao menos 50% mais um dos votos válidos – votos em branco ou nulos não são considerados nessa conta. Basta, portanto, que os votos de Lula ultrapassem a soma dos outros candidatos para que a eleição seja decidida no primeiro turno.

Em segundo lugar, Bolsonaro pontua 34%. Em relação à rodada anterior (dias 5 a 7) do PoderData, Lula variou um ponto para cima, enquanto o chefe do Executivo oscilou um ponto percentual para baixo.

Passado quase um mês da desistência do ex-governador João Doria (PSDB) da corrida presidencial, o quadro geral indica efeito nulo para tracionar as pré-candidaturas de terceira via. Ciro Gomes (PDT) manteve 6% dos votos. André Janones (Avante) marcou 2%. Simone Tebet (MDB), Luciano Bivar (União Brasil) e José Maria Eymael (DC) tiveram 1% cada.

Luiz Felipe d’Avila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Pablo Marçal (Pros), Leonardo Péricles (UP) e Vera Lúcia (PSTU) não somaram menções suficientes para pontuar. Brancos e nulos são 5%, e 4% não souberam responder.

Segundo turno