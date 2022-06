São Manuel: avenida José Horácio Mellão recebe operação de manutenção

A Administração Municipal através da Diretoria de Gestão e Serviços, com apoio do Setor de Trânsito está realizado desde a manhã de terça-feira (21) uma operação de limpeza e manutenção na Avenida José Horácio Mellão, desde o cruzamento com a Avenida Aldo Marini, até o cruzamento com a Rua Enéas Cintra da Silveira.

Os motoristas que se utilizam da José Horácio Mellão devem ficar atentos, já que parte da pista ficará interditada para que seja realizada a limpeza, pintura e sinalização de solo. O local está sinalizado pelo Setor de Trânsito que auxilia na operação, juntamente com a GCM.