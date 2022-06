Auxílio Brasil: pesagem de crianças e gestantes volta a ser obrigatória

Obrigatoriedade ficou suspensa por um tempo devido à pandemia

Da Redação

Os beneficiários do Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família) devem voltar a realizar a pesagem obrigatória de crianças, mulheres, gestantes e lactantes. A informação é da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS) de Avaré.

A obrigatoriedade ficou suspensa por um tempo devido à pandemia, mas nova uma resolução determinou a volta do procedimento semestral. A pesagem é obrigatória e, sem ela, os benefícios ligados ao Auxílio Brasil poderão ser bloqueados, suspensos ou cancelados.

Quem deve fazer?

Crianças até 7 anos incompletos

Mulheres na faixa de 14 a 44 anos

Gestantes e lactantes, que também precisam estar fazendo pré-natal e acompanhamento da saúde do bebê.

Onde fazer?

A pesagem deve ser feita na unidade de saúde mais próxima da residência dos beneficiários. Eles devem levar, além da planilha de acompanhamento, o cartão do SUS e a carteira de vacinação.

A planilha de acompanhamento deve ser retirada no setor do Bolsa Família (Rua Rio Grande do Sul, nº 2039, no centro) ou no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) III (Rua Manoel dos Santos Calado, nº 311, Vera Cruz) ou CRAS IV (Rua Júlio Batista, nº 41, Jardim Presidencial).