Datafolha: Lula tem 47% e pode vencer no primeiro turno

Da Rede Brasil Atual

Nova pesquisa do instituto Datafolha, divulgada no início da noite desta quinta-feira (23), mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 47% das intenções de voto, praticamente o mesmo resultado de um mês atrás, o que mantém as chances de vitória no primeiro turno.

O atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), tem 28%. Ciro Gomes (PDT) está com 8% e André Janones (Avante), com 2%, enquanto Simone Tebet (MDB) tem 1%.

Na pesquisa anterior, divulgada em 26 de maio, Lula aparecia com 48%, enquanto Bolsonaro tinha 27%. Na sequência, vinham Ciro (7%), Janones e Simone (2% cada). Pablo Marçal (Pros) e Vera Lúcia (PSTU) estavam com 1%, mesma pontuação da nova pesquisa. E 7% votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos, enquanto 4% não sabem. Felipe d’Avila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP), Eymael (DC), Luciano Bivar (UB) e General Santos Cruz (Podemos) não pontuaram nesta pesquisa.

Votos válidos

O resultado de maio deixava o petista com 54% dos votos válidos, com chance, portanto, de vencer no primeiro turno. Quatro semanas depois, considerados apenas os votos válidos (descontados nulos/brancos e nenhum), Lula chega a 53,4%, enquanto os demais adversários somam 46,6%.

As entrevistas foram feitas entre ontem e hoje. Portanto, a pesquisa Datafolha já detecta o impacto de mais uma situação grave de corrupção dentro do governo Bolsonaro. A revelação de um “gabinete paralelo” atuando dentro do Ministério da Educação levou os dois pastores evangélicos que o operavam, além do próprio ex-ministro Milton Ribeiro, a passar um dia na prisão.

Na pesquisa espontânea, Lula tinha subido para 38%, ante 30% em março, enquanto Bolsonaro oscilou de 23% para 22%. Agora, o ex-presidente tem 37%, enquanto o atual oscilou para 25%. Há 27% que ainda não sabem em quem votar.

O Datafolha ouviu pessoas 2.556 pessoas ontem (22) e hoje. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número 09088/2022.