Poupatempo de Itatinga não terá expediente nesta sexta (24)

Serviço continuará por meio dos canais digitais

Da Redação

Nesta sexta-feira, 24 de junho, o Poupatempo de Itatinga não terá expediente presencial, devido ao feriado em homenagem a São João Batista, padroeiro do município. Serviço continuará por meio dos canais digitais.

No sábado (25), todas as unidades do Estado abrem normalmente para participar do mutirão de renovação de CNH, que acontece durante o horário de funcionamento de cada posto. O atendimento deve ser agendado previamente pelo portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital, ou nos totens de autoatendimento.

Pelos canais eletrônicos, o cidadão conta com 210 serviços, como renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, Seguro-desemprego, Atestado de Antecedentes Criminais e acesso à carteira digital de vacinação contra a Covid-19, por exemplo.

Para informações, consulta de endereço e horário de funcionamento das unidades, basta acessar o site do Poupatempo, que está de cara nova, reformulado, para atender às necessidades da população.