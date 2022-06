Botucatu: mutirão para castração de cães prossegue neste final de semana

Poderão ser castrados cães com no mínimo 5 meses e no máximo 7 anos

Da Redação

Prossegue neste sábado e domingo, 25 e 26 de junho, o mutirão de castração gratuita para cães, que é realizado no Complexo Esportivo Heróis do Araguaia, no Jardim Iolanda.

Os interessados em castrar seus cães devem fazer o cadastro via mensagem de whatsapp pelo número (14) 98825-7729. Caso já tenha feito cadastro nesse número, não há necessidade de fazer novamente. Este número não atende ligações, somente mensagens de Whatsapp.