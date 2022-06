Rejeição ao governo Bolsonaro chega a 47%, aponta Datafolha

Bolsonaro é o presidente que tem a pior avaliação no atual período de fim de mandato

Da Rede Brasil Atual

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem sua administração rejeitada por 47% da população, segundo pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (23). Esse nível de rejeição é o mesmo da pesquisa anterior, de 25 e 26 de maio, quando o índice era de 48%. Desde a redemocratização do país, com a primeira eleição para presidente em 1989, Bolsonaro é o presidente que tem a pior avaliação no atual período de fim de mandato, com três anos e seis meses de gestão.

A pesquisa ouviu 2.556 pessoas em 22 e 23 de junho e trabalha com margem de erro de dois pontos. Aqueles que o acham regular oscilaram de 27% para 26% no período, enquanto quem o aprova com a avaliação de que faz um governo ótimo ou bom foram de 25% para 26%, segundo informações de Igor Gielow na Folha de S.Paulo.