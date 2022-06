Câmara de Botucatu vota convênio para asfalto em Rubião Júnior e implantação de sistema de consulta digital

Nesta segunda-feira, 27 de junho, a Câmara de Botucatu contará com sessão ordinária e extraordinária. Na Ordem do Dia da sessão ordinária, que começa às 19h, estão projetos de autoria dos vereadores que tratam da implantação da Consulta Pública Digital no Poder Legislativo, de Título de Cidadão Botucatuense e Medalha Dante Trevisani a motoristas e cobradores de ônibus.

Já na extraordinária, que ocorre após o término da ordinária, um projeto do prefeito pede autorização legislativa para celebrar convênio com o estado de São Paulo, a fim de receber recursos para pavimentação de bairros de Rubião Júnior.

Confira a Ordem do Dia na íntegra:

1) Projeto de Resolução 2/2022, de iniciativa da Mesa Diretora, que Institui a Consulta Pública Digital na Câmara Municipal de Botucatu. Discussão e votação únicas com quórum de maioria simples;

2) Projeto de Decreto Legislativo 10/2022, de iniciativa do Vereador Cula, que concede o Título de “Cidadão Botucatuense” ao Pastor Marco Aurélio Dias. Discussão e votação únicas com quórum 2/3;

3) Projeto de Decreto Legislativo 11/2022, de iniciativa da Mesa Diretora, que concede a “Medalha Dante Trevisani” a motoristas e cobradores. Discussão e votação únicas com quórum 2/3.

NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

1) Projeto de Lei 43/2022, de iniciativa do Prefeito, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, objetivando a transferência de recursos financeiros para a infraestrutura urbana na execução de pavimentação do Jardim Bons Ares e do Parque Bela Vista.

Discussão e votação únicas com quórum de maioria simples