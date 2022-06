Pós-graduandos da Unesp Botucatu publicam livro sobre dormência de sementes

O livro elaborado por alunos do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB) e Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu (FCA), intitulado “Dormência de sementes: provocações e reflexões”, está disponível para download gratuito na biblioteca da Unesp. O material pode ser encontrado através do link: http://hdl.handle.net/11449/216916

Segundo a Professora Gisela Ferreira, responsável pela disciplina “Fisiologia da germinação e dormência de sementes”, a publicação é de fácil leitura e poderá ser útil nas graduações e pós-graduações como material de apoio. “Todo o livro foi elaborado pelos alunos da Pós-graduação em Ciência Biológicas (Botânica) e Pós-graduação em Agronomia durante a disciplina “Fisiologia da Germinação e Dormência de Sementes”. Posteriormente, passou pela avaliação de um grupo de revisores externos da Unesp”, disse.

A capa do livro também é autoral. A elaboração da capa, incluindo a foto, foi realizada por aluno mexicano que realizou um semestre do curso de Ciências Biológicas – IBB, como parte do Convenio de Cooperação Internacional entre a UNESP e UNICACH (Brasil-México).

Sobre o livro

A proposta de criar o exemplar surgiu como forma de estimular a leitura crítica e as discussões entre os alunos de diversos programas de pós-graduação da área.

Os alunos foram instigados ao estudo de diferentes conceitos e abordagens relacionadas ao tema e estimulados a reflexões. Dessa maneira, foram associando uma forma de aprendizado mais dinâmica juntamente com o estímulo ao senso crítico. Além de estimular a pesquisa e o estudo dos diferentes assuntos relacionados ao conteúdo, o livro também atende a uma demanda dos programas de pós-graduação, que é a publicação de material de divulgação por parte de docentes e discentes pertencentes aos programas.