Botucatu: encontrado corpo de pescador desaparecido no Rio Tietê

Ele residia nas proximidades do Rio Tietê

Da Redação

As buscas pelo pescador que estava desaparecido há três dias na Ponte do Jau, no Rio Tietê, terminaram neste domingo, 26 de junho.

O corpo de “Tio Luca”, ou o Moita, foi encontrado nas proximidades do Alvorada da Barra, já sem vida. Ele residia nas proximidades do Rio Tietê, em Botucatu.

Uma parte do barraco estava destruído e a hipótese é que “Tio Luca” tenha caído e morrido afogado.

A perícia da Polícia Civil está no local para iniciar as investigações das causas da morte.