Botucatu voltará a receber a Virada SP após dois anos suspensa pela pandemia

Da Redação

Após dois anos suspensa pela pandemia de Covid-19, a Virada SP- antiga Virada Cultural Paulista-, voltará a ser realizada presencialmente em Botucatu. O município foi um dos 22 selecionados pela Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa para sediar um dos maiores eventos da promoção artística e cultural.

Confirmaão foi dada pelo prefeito Mário Pardini neste domingo, 26 de junho, em postagem na rede oficial do gestor público. Segundo ele, os preparativos já estão sendo feitos e as datas estão definidas: 8 e 9 de outubro. Os locais a receberem as apresentações deverão ser o largo da Escola Estadual Cardoso de Almeida (EECA), o Teatro Municipal “Camillo Fernandez Dinucci” e a Pinacoteca de Botucatu, além de outros espaços a serem avaliados.

Não há informações sobre possíveis atrações. A antiga Virada Cultural Paulista tornou-se um dos eventos mais populares do Estado, garantindo a apresentação tanto de artistas consagrados, mas ambém abrindo espaço para músicos botucatuenses.

A última vez que Botucatu sediou presencialmente a Virada SP foi em 2018. E em 2021 a Cidade sediou, de maneira on-line, a edição do evento.