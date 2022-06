Bracell abre processo seletivo para programa de trainees; há vagas para a região

Os trainees selecionados contarão com um plano desenvolvido para aprimorar suas habilidades e serão preparados para assumir posições estratégicas na companhia. Além disso, terão a seu dispor uma lista de benefícios como o Programa de Participação nos Resultados (PPR), seguro de vida, vale alimentação, plano médico, plano odontológico, plano de Previdência Privada, entre outros.

Requisitos para participar do programa:

Ter concluído a graduação entre junho de 2020 e junho de 2022 (não aplicável para tecnólogos);

Inglês avançado

Mobilidade e disponibilidade para viajar;

Formação em Engenharia Química, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica/Eletromecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia de Automação, Administração de Empresas/Planejamento, Economia, Ciências Contábeis, e Química;

Efetuar a inscrição entre 22/06 a 18/07 pelo site: https://bit.ly/bracell-trainees-2022

Sobre as vagas:

As vagas são para atuação nas operações da Bracell em São Paulo, na Bahia e no Mato Grosso do Sul. No total, estão sendo disponibilizadas 30 vagas, distribuídas da seguinte forma: