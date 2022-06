Unesp de Botucatu oferece aulas gratuitas de karatê shotokan e pilates

Iniciativa é do Núcleo de Movimento, Inclusão e Saúde em parceria com a Comissão de Áreas Esportivas

Da Redação

O Núcleo de Movimento, Inclusão e Saúde (NUMIS) em parceria com a Comissão de Áreas Esportivas do Campus de Botucatu – Rubião Júnior, a Administração Geral (AG) e a Unesp anuncia aos interessados a realização de uma oficina de Karatê Shotokan, a chamada “arte das mãos vazias”.

As aulas estão sendo ministradas todas as quintas-feiras, das 18 às 19 horas, na área esportiva do campus de Rubião Júnior, com o sensei Antônio Augusto da Silva Cardoso (Guto Cardoso), faixa preta pela Confederação Brasileira de Karatê e pela Confederação Brasileira de Karatê Interestilos.

Inscrições podem ser feitas através do e-mail numisunesp@gmail.com ou pelo telefone (14) 99718-5763.

Outra atividade oferecida são aulas de Mat Pilates, exercícios de solo que usam o próprio peso corporal para ganho de força. Esse tipo de atividade faz com que todos os músculos do corpo sejam trabalhados, ajudando no fortalecimento e alongamento.

As aulas acontecem todas as quartas-feiras, das 16h20 às 17h30, na área esportiva do campus de Rubião Júnior. A responsável é a professora Emília Rubim, profissional de Educação Física e instrutora de pilates. Inscrições podem ser feitas através do e-mail numisunesp@gmail.com ou pelo telefone (14) 99758-2143.