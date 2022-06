Botucatu: mulher sofre tentativa de feminicidio pelo ex

Fato ocorreu na região do Jardim Santa Eliza, enquanto o ex entregava os filhos

Da Redação

Um caso de tentativa de feminicidio foi registrado em Botucatu, na tarde deste domingo, 26 de junho, n região do Jardim Santa Elisa. A vítima é A. L. P. S., de 31 anos.

Consta em boletim de ocorrência que a Polícia Militar foi acionada devido a um caso de disparo de arma de fogo, na Avenida Um. Ao chegar na casa indicada, foi encontrado L. R. H., sentado na calçada e que se identificou como marido da vítima.

Relatou que a mulher foi até o portão da casa, minutos antes, para atender o ex-companheiro, A. R. de S., 30, onde receberia os filhos, de 8 e 12 anos, após os mesmos passarem o final de semana na casa do pai.

Ainda no relato, L.R. disse ter ouvido quatro estampados e que, ao sair da casa, viu a vítima, ferida, correr em sua direção. Enquanto isso, o autor do crime fugiu, em um Chevrolet Vectra.

A vitima foi levada até o Hospital das Clínicas, já que dois dos disparos atingiram seu peito. Ela está em observação e aguarda cirurgia para a retirada dos projéteis.

Os filhos estão com familiares, enquanto que o Chevrolet Vectra foi encontrado pelos policiais na casa do padrasto do autor dos disparos. A polícia ainda procura o mesmo, que se encontra foragido.